Gorges d'Enfer : le sentier suspendu des Pyrénées

Pour les amateurs de marche, c'est sans aucun doute le sentier le plus spectaculaire des Pyrénées béarnaises. Il s'agit d'un chemin de randonnée en pleine falaise. Des touristes originaires d'Angers l'ont découvert pour la première fois en été 2023. Perché à 200 mètres de haut, le chemin de la Mâture surplombe les bien-nommées Gorges d'Enfer. Le parcourir c'est vivre l'expérience du grand frisson. Le chantier a été réalisé en 1971 pour acheminer des troncs d'arbre destinés à la fabrication de navire. Depuis toujours, les vautours sont les spectateurs privilégiés de ce site exceptionnel. Les agents du Parc national des Pyrénées procèdent, tous les cinq ans, à leur comptage. Avec leurs 2,80 mètres d'envergure, ce sont les plus grands vautours présents dans l'Hexagone. Ces falaises ont, par le passé, accueilli des hôtes bien différents. En 1842, pour protéger la frontière des Pyrénées et se défendre d'une potentielle invasion espagnole, le Fort du Portalet est construit. Trente ans de travaux, à 800 mètres d'altitude, sont nécessaires à l'édification de cette forteresse chargée d'histoires. Le site a été classé monument historique en 2005, de quoi assurer financièrement sa restauration progressive, et ainsi demeurer l'un des joyaux du patrimoine béarnais. TF1 | Reportage H. Villatte, J.V. Molinier