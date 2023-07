Gorges du Verdon : elles ont retrouvé leurs couleurs

Elle a jailli à nouveau et son bruit résonne entre les parois calcaires. Si l'eau est essentielle à la vie, dans le Verdon, elle l'est aussi à l'activité économique. Dans la vidéo en tête de cet article, ces touristes partent à la recherche de sensations fortes et d'eau fraîche. À cause de la sécheresse, beaucoup de canyons étaient impraticables l'été dernier. Pour cette année 2023, l'endroit dispose plus d'eau que ce qu'il a habituellement. Si l'or bleu coule à nouveau à flot, c'est aussi parce qu'en amont des gorges, le lac de Castillon est rempli. Les barrages hydroélectriques qui jalonnent le parcours de la rivière peuvent lâcher de l'eau. Sans cela, les Gorges du Verdon se retrouvent presque à sec, et les touristes désertent, comme ce fut le cas en été 2022. Les lâchers d'eau sont essentiels aux sports d'eau vive comme le rafting, le plus emblématique. Chaque fois que les barrages ouvrent les vannes, des centaines de touristes viennent dévaler les rapides à coups de pagaie. Mais cet été, malgré le retour de l'eau, les bateaux ne sont pas tous remplis. Les visiteurs se sont tournés vers d'autres destinations. Les pertes de l'année dernière n'ont pas été rattrapées. Avec des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, le Verdon, épine dorsale économique de la région, coulera-t-il encore suffisamment dans les prochaines années ? TF1 | Reportage B. Guénais, E. Fourny, P. Bouffard