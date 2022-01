Gorges du Verdon : encore plus belles en hiver

En hiver, les gorges du Verdon nous disent autre chose. Mystérieuse et silencieuse, la nature se repose et elle nous invite à prendre une grande respiration dans le calme. À la lumière douce de l'hiver, Bernard Cauvin aime prendre son VTT pour revivre son Verdon à lui, loin de celui des touristes à qui il loue des vélos tout l'été. Son terrain de jeu est un village abandonné il y a près de 100 ans après la première guerre mondiale. Face au mont Chiran, le point culminant du Verdon à 1 900 m d'altitude, Châteauneuf-lès-Moustiers n'est plus qu'une colline de ruines, mais ces vieilles pierres résonnent en lui en hiver. Fabien et Philippe vivent toute l'année sur les plus hautes falaises d'Europe, spot incontournable des grimpeurs du monde entier en haute saison. Ces grimpeurs montent une trentaine de mètres en seulement quelques minutes. Ils connaissent la falaise de L'escalès par cœur. C'est une paroi rocheuse compacte, agréable à escalader pour eux, surtout sans aucun nuage dans le ciel. En plein hiver, on se croirait presque en été dans le Verdon. Chaque été, plusieurs milliers de touristes et camping-caristes traversent ces routes en lacets et s'arrêtent dormir chez Magali Sturma Chauveau, propriétaire de l'auberge du Point sublime à Rougon (Alpes-de-Haute-Provence). En ce moment, son auberge est fermée. Il n'y a plus de vacanciers, mais elle a quand même du travail. Entre le mois de mai et octobre, Magali peut servir jusqu'à 160 couverts par jour. Alors, quand vient l'hiver, elle se réfugie sur son belvédère au point sublime face au couloir Samson, l'entrée des gorges, Magali est seule au monde. "On a besoin de cette période de calme, cette période tranquille de l'hiver pour se ressourcer et s'approprier notre chez-nous", dit-elle. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalbla, G. Maiche