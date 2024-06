Gourmand et convivial : l'apéro dînatoire s'invite à table

Aux amis qu'elle reçoit dans la soirée, une famille propose un apéritif dînatoire. S'ils choisissent l'apéritif maison, c'est pour la convivialité bien sûr, mais aussi pour leur budget. Pour le moment de partage, tout le monde a apporté quelque chose. Leur planche apéritive vient d'un restaurant du voisinage. Ces planches à emporter ont du succès, même si le tarif est le même que pour manger sur place. Depuis un mois, Intermarché propose un nouveau rayon : apéritif dînatoire. Trois euros les 100 grammes d'emmental, presque trois fois plus chères qu'au rayon fromage. Les apéritifs prêts à l'emploi ne sont pas la solution la plus économique. À la brasserie MTB aussi, l'apéritif dînatoire fait un carton. Même si le tarif de chaque portion est raisonnable, pour le restaurant "Mc Traveller Brewery", l'apéro est rentable. "L'avantage c'est qu'au niveau du personnel il n'y a pas besoin d'avoir un chef étoilé faire une planche.", s'exprime Alexia McAllister, la propriétaire. En famille ou entre amis, en plein air ou à l'intérieur, 95% des Français organisent un apéro au moins une fois par an. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard