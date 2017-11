Le gouvernement a dévoilé son plan de simplification administrative

Un nouveau projet de simplification des démarches administratives a été présenté ce lundi en Conseil des ministres. C'est le "droit à l’erreur", une mesure phare du candidat Macron. Le texte prévoit un cadre pour des relations plus simples entre l'administration et ses usagers. Que vous soyez particulier ou chef d’entreprise, ce dispositif devrait simplifier vos démarches administratives. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 27/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.