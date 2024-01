Gouvernement Attal : la feuille de route

Il y prend du plaisir et il ne le cache surtout pas. Dans le collège Saint-Exupéry d'Andrésy, l'ancien ministre de l'Éducation veut montrer qu'il est toujours comme chez lui. "Bien travailler", c'est précisément ce qu'avait demandé, quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron à son nouveau gouvernement. Le Conseil des ministres, et c'est une première, s'est déroulé au matin de ce vendredi 12 janvier, dans un tout petit salon de l'Élysée. Oubliez la longue table sans fin ! Le nouveau gouvernement est resserré et il faut que cela se voie. À la sortie du Conseil, il y avait les visages connus et les petits nouveaux. Il y a Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay et, surtout, la plus attendue des photographes, Rachida Dati. C'est la plus connue, mais pas la seule venue de la droite. Catherine Vautrin, un temps pressentie pour Matignon, a accepté la proposition d'un super ministère. Elle remplace pas moins de trois ministres, à la Santé, aux Solidarités et au Travail. En tout, huit ministres sur quinze, plus de la moitié, ont eu leur carte chez Les Républicains. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage N. Gandillot, A. Tassin