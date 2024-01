Nouveau gouvernement : la surprise Rachida Dati

Lors des dernières élections législatives, elle apostrophait, sans le savoir, celui qui allait devenir son Premier ministre. Rachida Dati, 58 ans, maire du VIIe arrondissement de Paris, devient ministre de la Culture. Au soir de ce jeudi 11 janvier 2024, cette nomination réjouit plutôt ses administrés. Le dernier et le seul passage de Rachida Dati dans un ministère s'est achevé il y a quinze ans. Elle était garde des Sceaux sous Nicolas Sarkozy, dans le gouvernement de François Fillon. C'est un passage marqué par la naissance de sa fille et un retour au travail cinq jours seulement après son accouchement, mais aussi une confrontation avec les magistrats et les avocats sur la politique sécuritaire menée à l'époque. Conseillère de Paris depuis 2008, elle échoue face à Anne Hidalgo dans sa quête de l'Hôtel de Ville. Mais cette fidèle de Nicolas Sarkozy se fait régulièrement remarquée pour ses joutes verbales avec la maire de la capitale. Paris, elle n'y renonce pas à son objectif, celui d’y être élue en 2026. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage S. Millanvoye, B. Augey, J. Ammeux