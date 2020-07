Gouvernement Castex : la réaction de Roselyne Bachelot

La France a donc un nouveau gouvernement. Sa composition a été annoncée peu après 19 heures. La nouvelle équipe de Matignon est composée de seize ministres, 17 ministres délégués et un secrétaire d'État. La toute première réaction d'un membre de ce gouvernement a été livrée par Roselyne Bachelot. Nommée ministre de la Culture, elle s'était exprimée peu de temps avant sa passation de pouvoir avec Franck Reister.