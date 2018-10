Comment le gouvernement compte-t-il baisser le nombre de fonctionnaires ?

L'emploi à vie est l'un des totems du statut de fonctionnaire, et cela pourrait évoluer. En effet, le gouvernement réfléchit sérieusement à un aménagement. Des mesures ont d'ailleurs été présentées ce lundi 29 octobre 2018. Les fonctionnaires pourront avoir recours à des plans de départs volontaires, ainsi qu'à une prime de départ. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.