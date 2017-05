Gouvernement d’Edouard Philippe : le choix de l’expérience pour les ministères régaliens  

L'exécutif a préféré miser sur l'expérience plutôt que sur la jeunesse pour les ministères régaliens. En-dehors de la ministre des Armées Sylvie Goulard, âgée de 52 ans, tous les autres ministres régaliens ont plus de 60 ans : François Bayrou à la Justice, Nicolas Hulot à la Transition écologique et solidaire, Jean-Yves Le Drian à l'Europe et aux Affaires étrangères, et Gérard Collomb à l'Intérieur.