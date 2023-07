Gouvernement : dans l'attente du remaniement

Élisabeth Borne reste à Matignon et a enchaîné les réunions ce mardi matin comme si de rien n’était ou presque. Charge à elle à désormais d’opérer quelques ajustements dans le gouvernement. L’actuelle photo de famille sera retouchée, mais no comment de la Première ministre en conférence de presse et sourire un peu crispé de certains de ses ministres. Selon un cadre de l’exécutif joint dans la journée, l'idée serait plutôt de ne pas bouger les gros ministres, mais plutôt de réduire leur nombre et de changer ceux qui ne sont pas efficaces et pas connus. Une Première ministre maintenue est un choix par défaut pour l’opposition et un soulagement pour certains dans la majorité. Emmanuel Macron fait lui aussi comme si de rien n’était. Il était à Bruxelles le lundi 17 juillet dernier et ce mardi pour parler international, mais refuse catégoriquement d’évoquer son gouvernement. C'est à son retour à Paris dans la soirée de ce mardi 18 juillet qu'il reçoit à l’Élysée tous les ministres et leurs conjoints pour un dîner. C'est un pot de fin de saison pour les uns et un pot de départ pour les autres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Chantrait, S. Bougriou, N. Murviedro