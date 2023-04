Gouvernement : des déplacements compliqués

Ils font désormais partie du décor, les concerts de casseroles en guise de comité d'accueil. Beaucoup de syndicalistes, munis de leurs chasubles et de leurs drapeaux, mais aussi les parties d'oppositions de gauche tenues cette fois à bonne distance du chef de l’État. "Ce n’est pas une opération de blocage, … C’est une opération manifestations, essayer de venir le plus proche pour faire du bruit.", affirme Noé Petit, militant de la NUPES. Dans la soirée du 24 avril, une centaine d'opposants à la réforme des retraites ont envahi la gare de Lyon, le ministre de l'Éducation nationale revenait d’un déplacement chahuté. Les forces de l'ordre ont dû l'exfiltrer. Quelques heures, plus tôt, des militants syndicaux s’étaient rassemblés devant le lieu de sa visite pour se faire entendre. Derrière ces rassemblements, il y a aussi l’organisation altermondialiste Attac. Le mouvement répertorie tous les déplacements des membres du gouvernement. Dans la soirée du 24 avril, c’est la Cérémonie des Molières qui a été perturbée. Dans ce contexte, Emmanuel Macron encourage ses ministres, élus et militants, à occuper eux aussi le terrain. TF1 | Reportage S. Bougriou, A. Cazabonne, J.V. Molinier