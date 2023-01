Gouvernement et syndicats : et maintenant ?

Le rendez-vous était inscrit à l’agenda depuis plusieurs semaines. Le jour de la contestation contre la réforme des retraites, déplacement en Espagne, pour le président de la République. Ce qui ne l’empêche pas depuis l’étranger, de répondre aux manifestants. Hors de questions de reculer donc, le texte sera bien sur la table des ministres lundi. Puis, la semaine suivante, dès le 30 janvier au parlement à la veille d’une nouvelle journée dans la rue. Les huit principaux syndicats viennent de se mettre d’accord sur la date d’un nouveau front commun contre la réforme. Laurent Berger, secrétaire générale de la CFDT, nous dit : « C’est une bonne manière de peser sur le parlementaire, en disant voilà, on va de nouveau faire une mobilisation et vous allez voir que partout en France (…), les salariés se sont mobilisés pour dire qu’ils, ne voulaient pas travailler jusqu’à 64 ans. ». Une deuxième manifestation que le gouvernement compte suivre d’encore plus près. Confidence ce jeudi soir au sein de l’exécutif. Plusieurs modifications du texte sont déjà envisagées par certains députés. Le débat au parlement est prévu pour durer au plus tard jusqu’à la fin mars. TF1 | Reportage M. Desmoulins, M. Chantrait, P. Gallacio