Gouvernement : la nouvelle équipe

Quelque 48 heures ont été nécessaires pour composer l'équipe. Un gouvernement avec de nouveaux visages et c'est sans doute la plus grosse surprise de ce remaniement. Rachida Dati, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, devient ministre de la Culture. À 58 ans, la maire du 7e arrondissement de Paris retrouve un portefeuille ministériel. Autre arrivé inattendu, elle vient aussi de la droite, Catherine Vautrin devient ministre du Travail et de la Santé. Après la réélection d'Emmanuel Macron, elle avait été approchée pour Matignon, avant que le président ne renonce. Ses positions contre le mariage pour tous avaient été jugées incompatible à l'époque. Autre nomination, Stéphane Séjourné devient ministre des Affaires étrangères. À la tête du parti présidentiel, c'est un très proche du chef de l'État depuis 2017. Un nouveau gouvernement, avec aussi des poids lourd qui restent à leur poste. Bruno Le Maire conserve le ministère de l'Économie. Gérald Darmanin reste locataire de la Place Beauvau, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Sébastien Lecornu reste à la tête des Armées. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Chantrait, A. Silberman