Gouvernement : les dernières nominations

Vingt-huit jours d’attente, une semaine de tension politique, et enfin, un gouvernement étoffé. Selon nos informations, Amélie Oudéa-Castera reste ministre des Sports et des Jeux olympiques. Mais après un mois de polémique, elle est dessaisie de l’Éducation nationale, au profit de Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux, deux fois rectrice dans sa carrière, elle avait à l’époque démissionné pour dénoncer des suppressions de postes. Les ministres prioritaires seraient renforcés. L’ancien président de la Fédération hospitalière Frédéric Valletoux devient ministre délégué à la Santé. L’épineux dossier du logement serait confié à Guillaume Kasbarian. Il remplacerait Patrice Vergriete, nommé au transport. Il y a beaucoup de parlementaires dans cette nouvelle équipe, comme Marie Guévenoux, pressentie aux Outremers. Le Modem se verrait conforté avec la présence de Marina Ferrari au Numérique et Jean-Noël Barrot aux Affaires européennes. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage A. Tassin, S. Joux