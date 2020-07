Gouvernement : une première journée chargée

Avec l'espoir des nouveaux arrivants, et parfois les regrets dans les discours des sortants, le gouvernement Castex est sur les rails. Distanciation physique oblige, le premier Conseil des ministres s'est déroulé ce mardi dans la grande salle des fêtes de l'Élysée. Gabriel Attal, le benjamin et nouveau porte-parole du gouvernement, a effectué son premier compte-rendu face aux journalistes. Un premier séminaire gouvernemental aura lieu samedi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.