GPS pour tracteur : la traque des voleurs à travers l'Europe

Pour nous, simples automobilistes, le GPS nous sert seulement à nous rendre dans l'exploitation de Michel Raimbaud, co-gérant de l'entreprise “Agri-Ouest”. Mais pour l’agriculteur, le GPS agricole, cette petite antenne jaune au sommet de son tracteur, est indispensable pour travailler. Sans lui, il perd en productivité sur ses champs. Il ne peut plus semer ou étendre son engrais correctement. C’est une technologie qui vaut de l’or. En un an seulement, trois GPS de Michel ont été volés. Au total, il a déjà perdu plus de 40 000 euros. Qui sont ces voleurs ? Sur les images de vidéosurveillance d'une autre ferme, on voit à quel point il est facile pour eux de démonter ces GPS et repartir aussitôt. Mais où se retrouve le matériel volé ? Michel Raimbaud avait mis un traqueur sur l’un de ses outils. Sa dernière géolocalisation est dans un parking, dans la campagne lituanienne, à 2 300 kilomètres de son exploitation, et depuis, aucune nouvelle. L'enquête est en cours, mais pour que la police aille le récupérer, le GPS doit à nouveau borner dans une ferme ou dans une habitation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, L. Gorgibus, R. Roiné