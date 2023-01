Grâce à nos efforts : la couche d'ozone va mieux !

Au chapitre environnement, on a enfin une bonne nouvelle à vous annoncer. Les responsables, c’étaient les réfrigérateurs, climatisations, ou encore les aérosols. À l’époque, ces objets contenaient un gaz, le CFC, particulièrement nocif pour la couche d’ozone. Alors en 1987, l’accord de Montréal les interdit. Il sera signé par tous les pays du monde. Aujourd’hui, 35 ans plus tard, les premiers effets apparaissent. Vu de l'espace, ce trou, découvert dans les années 80 au-dessus du Pôle Nord, se résorbe progressivement. Si nos efforts se maintiennent, la couche protectrice devrait être reconstituée d’ici 40 ans. Rien qu’aux Etats-Unis, 400 millions de cancers devraient ainsi être évités d’ici la fin du siècle. Et ce n’est pas tout. “Cela peut induire des cancers de la peau, du cataracte, mais aussi, cela pose des problèmes dans l’évolution des plantes pour les récoltes aussi, donc, c’est potentiellement un problème important qui a été évité”, explique Sophie Godin-Beekmann, directrice de recherche au CNRS. Pour les scientifiques, ces résultats sont la preuve qu’un accord international peut permettre d’éviter le pire. TF1 | Reportage M. Brossard, M. Simon, S. Vignon