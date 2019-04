Grand débat : les annonces qu'aurait dû faire Emmanuel Macron

Pour clôturer le grand débat national, Emmanuel Macron avait prévu de parler à la population à travers une allocution le lundi 15 avril 2019. Sa diffusion a été annulée à cause de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Quelles mesures allaient être annoncées par le Chef de l'État ? Vont-elles être maintenues ? Éléments de réponse avec notre journaliste Amandine Atalaya et Adrien Gindre, chef du service politique de TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.