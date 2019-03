Grand débat : qui sont les citoyens tirés au sort ?

Le grand débat national prendra fin officiellement le vendredi 15 mars 2019. Environ 300 000 personnes ont participé et 1 750 000 propositions ont été déposées sur Internet. Une discussion régionale sera organisée pour la suite, avec des citoyens tirés au sort. À l'inverse des neuf sur dix des personnes sélectionnées, Emmanuelle Hay trouve que c'est "une opportunité". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.