Grand débat : les maires face à leurs électeurs

Le mardi 15 janvier 2019, plus de 600 maires ont pu s'exprimer et échanger pendant de longues heures avec Emmanuel Macron. De retour chez eux ce mercredi 16 janvier, il vont devoir rendre compte au quotidien des avancées de ce débat sur le terrain. Que retiennent-ils de ce débat sans précédent sous la Cinquième République ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.