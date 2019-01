Grand débat national : mode d'emploi

L'exécutif a promis que le grand débat ne sera pas un exercice de propagande. Il sera transparent, impartial et utile. Et l'on saura le lundi 14 janvier qui le pilotera après le retrait de Chantal Jouanno. Mais à quelques jours de son lancement, des interrogations demeurent sur son organisation, les thèmes abordés, le niveau de participation et ses chances de mettre fin au mouvement de protestation des Gilets jaunes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.