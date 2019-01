Grand débat national : le mode d'emploi

Le grand débat national débutera mardi 15 janvier et se terminera vendredi 15 mars 2019. La réponse d'Emmanuel Macron à la crise des "gilets jaunes" va donc durer deux mois. Mais, comment les citoyens peuvent-ils faire part de leurs suggestions ou de leurs récriminations ? Et surtout, comment seront-elles prises en compte ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.