Grand débat national : qu'en attendent les Français ?

Tous les Français connaîtront bientôt la ville de Bourgtheroulde-Infreville dans l'Eure. Emmanuel Macron a choisi de démarrer sa tournée des maires dans ce département, dans cette commune de 3 700 habitants. Il se rendra donc sur place mardi 15 janvier 2019 à la rencontre des habitants et des élus. Mais cette nouvelle ne bouleverse pas franchement la population locale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.