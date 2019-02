Grand débat : ils ont demandé de l'aide au président

Au cours de ses déplacements dans le cadre du grand débat national, Emmanuel Macron s'était engagé auprès de quelques personnes et certains élus pour régler des situations personnelles ou publiques. Nos journalistes ont rencontré trois d'entre eux. Ils nous ont exposé les mesures qui ont été prises en leur faveur après le départ du président. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.