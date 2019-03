Grand débat : un "stage de pauvreté" pour les élus ?

C'est une critique que l'on entend fréquemment depuis le début du grand débat national. Les élus de tous bords seraient des privilégiés déconnectés des difficultés réelles des citoyens. Ils sont donc incapables de les comprendre. Certaines associations ont même proposé des stages de pauvreté pour que ces élus s'immergent dans la vie des plus défavorisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.