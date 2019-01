Grand débat : une journée décisive pour Emmanuel Macron

Dans le grand débat qui s'annonce, les maires sont en première ligne, alors le chef de l'État s'invite dans les réunions municipales. Visite surprise et retour au terrain pour Emmanuel Macron auprès d'élus locaux en mal de considération. Et dans la foulée, opération reconquête en déjeunant avec les commerçants et les retraités. C'est la première sortie du président au contact des Français depuis de longues semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.