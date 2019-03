Grand format : ces agrumes qui viennent d'ailleurs

Kumquat, combava ou encore citron caviar, certains agrumes exotiques étonnent. Du jus à la pulpe, ils inspirent de nouvelles saveurs exotiques et commencent doucement à se faire connaître. En quelques années, ils se sont taillés une place dans les rayons de nos grandes surfaces. Un engouement que le temps pourrait bien transformer en une nouvelle habitude de consommation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.