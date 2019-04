Grand format : ils arrondissent leurs fins de mois avec leur smartphone

Le smartphone est depuis peu utilisé par de très nombreux Français qui exercent un deuxième emploi. De nouveaux jobs ont fait leur apparition grâce à Internet et aux applications mobiles. Des petits boulots qui permettent d'accumuler quelques euros de plus pour arrondir les fins de mois ou de gagner beaucoup d'argent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.