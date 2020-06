Grand format : au pays de la mangue

La mangue est l'un des fruits préférés des Français. Il vient de loin et il est très fragile. Celles en provenance de la Côte d'Ivoire figurent parmi les meilleures du monde. Dans ce pays, la récolte de la mangue bat actuellement son plein et cela obéit à des règles très précises. Elle se déroule une fois par an sur une période courte, quatre semaines seulement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.