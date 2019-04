Grand format : les Autolib' prennent la clé des champs

La plupart d'entre nous se souviennent des Autolib', ces petites voitures électriques de couleur grise. Elles étaient proposées à la location en partage dans les rues de Paris et en banlieue. Le service a été arrêté en été 2018, mais depuis, certaines voitures ont trouvé une seconde vie à la campagne. Elles sont vendues cinq mille euros, cinq fois moins chère qu'une voiture électrique neuve. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.