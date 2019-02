Grand Format : comment bien parler au quotidien ?

Martin Luther-King, Fabrice Luchini, Steve Jobs, ... Chacun dans leurs domaines, ils ont été de grands orateurs. L'éloquence permet de convaincre, d'émouvoir et d'emporter l'adhésion de son auditoire lors des concours comme la Coupe de France d'Éloquence. La maîtrise de la langue peut s'apprendre à tout âge, quelle que soit sa condition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.