Grand format : le business du stress

Le business du stress a le vent en poupe. Dans notre pays, neuf personnes sur dix sont sujettes à l'anxiété. Pour s'en libérer quatre Français sur dix ont recours aux techniques de relaxation, le yoga ou la méditation. Au-delà des particuliers, le marché de l'antistress cible aussi les entreprises. De plus en plus de sociétés investissent dans divers outils pour lutter contre l'anxiété au travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.