Grand format : ces Français qui plaquent tout pour la campagne

Dans l'Hexagone, 57% des Citadins rêvent de vivre plus près de la nature. Ils en ont assez des embouteillages, des logements étriqués et des heures passées dans les transports en commun. Ils s'installent donc à la campagne. L'une de nos équipes est allée à la rencontre de ceux qui ont effectué ce changement de vie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.