Grand format : comment aider les enfants à se concentrer ?

Chez les enfants et les adolescents, les problèmes de concentration sont devenus l'une des premières causes de consultations chez un psychologue. Le stress, les parents, la puberté, les causes de ces troubles de l'attention peuvent être diverses. Se concentrer nécessite un effort, mais aussi une méthode et chacun doit trouver la sienne. L'une de nos équipes a enquêté pour vous.