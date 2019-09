Grand format : comment les marques ciblent les enfants ?

Huit fois sur dix, les enfants sont à l'origine de la décision d'achat au sein d'une famille. Les publicitaires l'ont bien compris, et c'est la raison pour laquelle ils font tout pour conquérir ces futurs consommateurs. Certains vont même plus loin pour les fidéliser encore plus tôt. Mais ce ressort marketing utilisé par de nombreuses marques fait-il davantage vendre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.