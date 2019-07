Grand format : comment les petits campings revivent-ils ?

On compte 8 000 campings de toutes les tailles et à tous les prix dans notre pays. Au fil des années, la plupart se sont agrandis et les petites structures ont souffert de cette concurrence. Chaque année, 70 d'entre elles disparaissent. Pour survivre ou renaître, beaucoup de ces petits campings entament donc une mutation. Nos reporters sont allés à Sibiril (Finistère) pour le constater. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du DATE 1er juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.