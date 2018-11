Grand format : la confiance en soi, ça se travaille !

L'adolescence est un moment charnière pour la confiance en soi. À Caen, des jeunes suivent des stages axés sur cette notion. Pour les autres âges, c'est une autre méthode. Dorothée Dereux, entrepreneuse, fait appel à un coach sportif et mental. Une séance d'une heure coûte 70 euros. Mais, il existe des moyens moins onéreux comme les livres sur la confiance en soi, qui représentent les trois quart des ventes du rayon psychologie dans les librairies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.