Grand Format : d'où viennent les crevettes dans nos assiettes ?

La crevette française est un produit d'exception que s'arrachent les chefs. Vendue à un prix allant jusqu'à 150 euros le kilo, c'est la plus chère du marché car sa saison ne dure que cinq mois dans l'année. En supermarché, les prix sont pourtant trois à cinq fois moins élevés. D'où viennent vraiment ces crustacés ? Comment arrivent-ils sur nos étals ? C'est notre enquête Grand Format de ce mardi 18 décembre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.