Grand Format : la deuxième vie de nos vieux meubles

Étagères, tables ou chaises...nous avons jeté plus de 70 000 tonnes de meubles en pleine rue, en 2017. Il est pourtant possible de les recycler. Preuve en est, le centre de tri, que nos journalistes ont visité, qui traite cinquante mille tonnes de ces mobiliers annuellement. Alors, comment donner une seconde vie à nos meubles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.