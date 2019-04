Grand format : la deuxième vie de vos vêtements

Le gaspillage vestimentaire est une autre forme de pollution. Bien que méconnu, on en est tous un peu responsables. L'industrie du prêt-à-porter est la plus polluante du monde après celle du pétrole. Rien que dans l'Hexagone, 600 000 tonnes de textiles partent chaque année à la poubelle. Alors que des solutions très simples existent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.