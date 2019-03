Grand format : ces entreprises qui aident les salariés à venir au travail

Dans notre pays, quatre employeurs sur dix ont du mal à recruter parce que les candidats habitent trop loin de leurs futurs lieux de travail. Les transports sont trop chers et parfois même inexistants. Des entreprises ont trouvé la solution. C'est le cas d'une société à Évry-Grégy-sur-Yerres (Seine-et-Marne). Mais que gagne-t-elle à mettre en place ces dispositifs ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.