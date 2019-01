Grand Format : nous avons testé les achats groupés

Les achats groupés sont souvent synonymes de bonnes affaires. Mis au point par des particuliers et des associations de consommateurs, ce procédé très simple permet de faire baisser le prix de nos dépenses quotidiennes. Comment cela fonctionne-t-il ? Et quel bénéfice peut-on en retirer ? Éléments de réponse avec nos journalistes Marion Fiat et Thierry Chartier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.