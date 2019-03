Grand format : la jungle des labels alimentaires

Près de sept Français sur dix achètent des produits labellisés. Toutefois, une mise au point s'impose, car les contours de certains labels sont parfois un peu flous. Ces dernières années, ils se sont multipliés, mais seuls six sont officiels et ils sont contrôlés par l'État. Mais il y a aussi d'autres labels qui ne sont pas certifiés, pourtant, créer une appellation validée par l'État, c'est possible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.