Grand format : la filière du cuir tente de se remettre en selle

La passion du cuir fait vivre toute une filière en Nouvelle-Aquitaine. Dans la région, 4 000 personnes travaillent dans 550 entreprises, de la sellerie à la maroquinerie, et il manque beaucoup d'ouvriers qualifiés. Au Pôle d'excellence des métiers du cuir, 50 personnes sont formées cette année pour travailler dans les ateliers des grands noms comme Hermès, Vuitton, Repetto ou chez des sous-traitants, qui recrutent tous les jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.