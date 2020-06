Grand Format : la seconde vie de vos chaussures

Pendant le long confinement, beaucoup d'entre nous ont fait du tri. Cela a notamment concerné les chaussures. Dans l'Hexagone, neuf paires sur dix finissent dans nos ordures ménagères avant d'être incinérées ou enterrées. Ce qui est loin d'être idéal pour notre environnement. Alors, comment se débarrasser de ses vieilles paires sans qu'elles ne finissent dans un incinérateur ? Et surtout, y a-t-il un moyen de les recycler ? Nos journalistes ont mené l'enquête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.