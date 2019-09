Grand format : le bon filon du lin

Le t-shirt et l'avion contiennent tous les deux du lin. Cette fibre naturelle, la France en est le premier producteur mondial. Et les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à la cultiver chaque année. Cette plante vaut aujourd'hui de l'or, car elle est trois fois plus rentable que le blé. La surface cultivée a été multipliée par trois en sept ans, et la majorité de la production est destinée à l'exportation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.