Grand format : le business des livres qui promettent le bonheur

Le marché des livres de développement personnel pèse 45 millions d'euros dans notre pays. Plus d'un tiers de nos compatriotes admettent succomber à ces livres. Leurs ventes sont en hausse de 10 % chaque année. Mais peut-on vraiment croire à leurs promesses de bien-être ? Le développement personnel est-il un simple business ou une réelle efficacité ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.