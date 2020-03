Grand format : le cidre monte en gamme

Avec une consommation de 1,6 litre par personne chaque année, le cidre séduit moins que le vin et la bière. Cependant, après des années de baisse, ses ventes repartent à la hausse. Il n'a pas toujours coulé des jours si doux. En 1957, le gouvernement avait lancé une campagne contre cette boisson. Alors, comment expliquer cette évolution ?