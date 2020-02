Grand format : le succès des souvenirs régionaux

Seuls 30% des souvenirs vendus dans l'Hexagone sont produits à l'intérieur de nos frontières. Depuis quelques années, des entreprises ont choisi de privilégier la production locale en créant des objets souvent très drôles à l'effigie de leur région. L'initiative marche, car les Français ont de l'humour. Le marché des souvenirs "made in régional" ne s'est jamais aussi bien porté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.